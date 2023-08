Polacy uwięzieni na wyspie. "Wszystkie rzeczy spłonęły. Jesteśmy w strojach kąpielowych"

- Nasze wszystkie rzeczy zostały w miejscowości Lahaina. Całe miasteczko spłonęło. My jesteśmy w strojach kąpielowych. Nasze wszystkie rzeczy spłonęły. Z naszego ośrodka zostały jedynie sprężyny z materacy - relacjonuje jedna z Polek, cytowana przez RMF24, dodając, że czują się odcięci od świata, szczególnie, że internet działa bardzo słabo. - Nie możemy dostać się do lotniska dlatego, że tutaj między miasteczkiem Lahaina, gdzie wszystko się spaliło do zera, nie ma jak przejechać - dodaje.