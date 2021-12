Polacy uwięzieni w Maroku. "Wakacyjny koszmar"

W Maroku utknęło ok. 300 Polaków

Po zamknięciu granic i wstrzymaniu lotów w Maroku utknęło ok. 200 klientów polskich biur podróży oraz ponad 70 osób podróżujących indywidualnie. Klientami wycieczek zorganizowanych mają zająć się touroperatorzy, którzy zdaniem polskiego ministerstwa spraw zagranicznych odpowiedzialni są za ich powrót do domu. W o wiele gorszej sytuacji znaleźli się ci, którzy na urlop do Maroka wybrali się na własną rękę.