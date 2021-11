Pasażerowie pomylili samoloty. Przewoźnik nie czuje się winny

Najbliższy lot powrotny do Stansted był jednak dopiero za cztery dni, więc resztę noclegów para musiała opłacić sobie sama. Ostatecznie Brytyjczykom udało się wrócić do domu, za to stracili wakacje w Hiszpanii, które kosztowały ich ponad 1,1 tys. funtów (ok. 6 tys. zł).