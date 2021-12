Dramat Polaków w Maroku. Utknęli przez zamknięcie granic

Zdaniem polskiego ministerstwa spraw zagranicznych, za powrót Polaków do domu odpowiedzialni są touroperatorzy, którzy powinni zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zorganizować turystom loty powrotne. Zaplanowane rejsy do Polski miały się odbyć w dniach 2 i 3 grudnia. Nadal nie ma na to jednak decyzji lokalnych władz.