Polacy w drodze po Koronę Wodospadów. "Że ja na to wpadłem, a oni się zgodzili, to sam się czasem dziwię"

Wyspaliśmy się świetnie i wczesnym rankiem rozpoczęliśmy kolejne zjazdy. Na samym dole czekał nas jeszcze trekking kanionem George. Nie jest trudny technicznie, ale wciąż mieliśmy ponad 200 kg na sobie, a przed sobą kilkanaście godzin marszu. Kiedy po kilku kilometrach dotarliśmy do ścieżki turystycznej, okazało się, że drogę zagradza wielki świeży obryw - kilkaset ton ściany zawaliło się do wody. Napotkaliśmy tam czaszkę zwierzęcia z rogami, co wyglądało jak zakaz wejścia na tę ścieżkę. Obeszliśmy obryw, co dało nam godzinę dodatkowego marszu. Potem jeszcze trzeba było wspinać się dżunglą, by wrócić na właściwą ścieżkę. Do wioski dotarliśmy o godz. 20.