Polacy w samolotach to zjawisko, które powinno zostać zbadane przez naukowców [OPINIA]

Gdy po 40 minutach obsuwy wesołej gromadce udaje się wreszcie wejść do samolotu, zaczyna się kolejna odsłona projektu pod tytułem "podróż". Wreszcie można pozdejmować te 18 warstw odzieży przyklejone do ciała, które nie zmieściły się do bagażu podręcznego. Wreszcie można zostać tylko w dresach. Ci, co już usiedli, wstają z powrotem. Ci z przodu muszą koniecznie odwiedzić znajomych z tyłu. Ci z tyłu upewniają się, czy nie ma ich w klasie biznes. Część już zdążyła rozbić namiot w przejściu. Od czasu do czasu słychać tylko gdzieniegdzie: przepraszam, że zmiażdżyłem ci twarz moją walizką. No ale uprzejmości muszą się wreszcie zakończyć. Z ponad godzinnym opóźnieniem samolot zaczyna kołować.