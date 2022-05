Bójka na pokładzie samolotu Wizz Air. Pasażer zaatakował pilota

Samolot wyleciał z lotniska Gatwick o godz. 18. Na jego pokładzie było dwóch, ok. 30-letnich mężczyzn, którzy palili przez całą podróż elektryczne papierosy, grozili innym i byli pijani, już wchodząc na pokład samolotu. Co więcej, stewardesy nadal miały podawać im alkohol, mimo iż powiedzieli, że spożywają go od godz. 10 rano.