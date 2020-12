Polacy wracają na święta z zagranicy. Wiemy, kogo dotyczy obowiązkowa kwarantanna

Obywatele Polski nie muszą się martwić kwarantanną. Niezależnie w jakiej części świata mieszkają czy pracują, są z niej zwolnieni po powrocie do kraju. Dotyczy to zarówno osób, które mieszkają na stałe za granicą, jak i tych, które wyjeżdżają za granicę w celach turystycznych czy służbowych.

Wjazd do Polski dla obywateli UE. Co z Wielką Brytanią?

To samo dotyczy wszystkich obywateli Unii Europejskiej, a także EOG (Europejski Obszar Gospodarczy - spoza UE są to: Islandia, Norwegia i Liechtenstein) lub Szwajcarii, oraz ich małżonków i dzieci. Dodajmy, że Wielka Brytania do końca 2020 roku traktowana jest jak członek UE.