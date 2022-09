Polacy zaskakują. Trudno uwierzyć, z czym wracają z Chorwacji

Polskie społeczeństwo się zmienia

Jak donoszą chorwackie media, pani Katarzyna nie jest jedyną osobą, która zdecydowała się wrócić z Chorwacji z nowym domownikiem. Zdaniem dziennikarzy pokazuje to, że nasze społeczeństwo jest coraz bardziej empatyczne w stosunku do bezbronnych zwierzaków. Co więcej, Chorwaci zwrócili też uwagę kampanię karmienia zwierząt żyjących w schroniskach prowadzoną przez portal OLX i uznali ją za bardzo pozytywną.