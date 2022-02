Polak jeździ na Kubę od 18 lat. Wyspa wciąż go zaskakuje

Adam Kwaśny: Pierwszym zaskoczeniem jest to, że na Kubie nie ma turystów. Natomiast Kubańczycy do pandemii podchodzą bardzo poważnie. Wszyscy noszą maseczki, również w domach i szkołach. Wynika to ze społecznej dyscypliny, ale czasem nasi gospodarze mówili wprost: przyszedłeś do mnie do domu, więc proszę załóż maseczkę, bo mam małe dzieci. Wtedy naprawdę czuliśmy się zobligowani do ich noszenia.