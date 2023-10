Polak o atrakcji w Tajlandii. "Ta przyjemność kosztuje grosze"

W Polsce ceny profesjonalnego masażu tajskiego są zróżnicowane, jednakże jeśli liczymy na dobrą usługę, musimy wydać od 150 do 250 zł za godzinę masażu. Mateusz Myla zdradził, że w Tajlandii taka przyjemność kosztuje wyjątkowo mało. - Za masaż całego ciała zapłacimy ok. 40 zł za godzinę. W przypadku masażu nóg jest to cena 20 zł - powiedział podróżnik.