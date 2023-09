Polak odkrył przepis na idealną randkę. "To miejsce to raj"

Pomysł na randkę

- Idealna randka nie istnieje... Też tak myślałem, aż do momentu, w którym odkryłem to miejsce - tymi słowami zaczął swoje wideo Mateusz. Zdaniem Polaka kobiety najbardziej kochają jedzenie i słodkie zwierzaki. - Właśnie dlatego to miejsce jest idealne. Oprócz tego, że można wypić kawę, na miejscu czeka na was cała gromada przeuroczych psiaków. Samoyedy, husky, corgi czy pudle - to tylko niektóre z ras, z którymi będziecie spędzać wspólny czas - powiedział Myla, który odwiedził restaurację Dog in Town w Bangkoku.