Poleciał szukać Polonii na końcu świata. "Wielu z nich myśli, że Polska leży w Afryce"

Nie, tak naprawdę chodziło o łapówkę. Dominikana niestety dość mocno żeruje na sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Haiti. Na szczęście byłem na to przygotowany. Oni, też chyba do końca nie wiedzieli, co mają ze mną zrobić. W pewnym momencie zacząłem się już martwić, bo dość długo trzymali mnie w małym pomieszczeniu bez szyb. Byłem prawie pewny, że mnie tam pobiją. Tymczasem przyszedł wojskowy, uścisnął mi rękę i zakomunikował, że puszczą mnie, ale na dworcu w stolicy podejdzie do mnie osoba, której wręczę wspomnianą łapówkę w zamian za to, że puszczają mnie bez problemu przez granicę.