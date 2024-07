Poleciała na nietypowe wakacje. Nagrania robią wrażenie

W zachodniej części najbardziej fascynujący dla turystów jest region Trapani. Z historycznym centrum i portem, jest idealnym punktem startowym do zwiedzania tej części wyspy. Miasto ma wiele do zaoferowania. Do miejsc wartych zobaczenia należą mury miejskie oraz Muzeum Regionalne Agostina Pepoli z bogatą kolekcją sztuki. Fani błogiego relaksu na plaży powinni odwiedzić także Spiaggia di San Giuliano.