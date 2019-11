Policja ukarała ją mandatem. Strój turystki oburzył Filipińczyków

Obywatelka Tajwanu została ukarana grzywną za noszenie - jak określono - niestosownego stroju na plaży na Filipinach. Policjanci zobaczyli w internecie zdjęcia dziewczyny, opublikowane przez oburzonych mieszkańców. Postanowili ją ukarać.

Tajwanka dwukrotnie odwiedziła plażę w bikini, które w rzeczywistości było jedynie kawałkiem sznurka, ledwie zakrywającego jej ciało. Nie jest do końca jasne, jaki zarzut postawiono turystce, ale najprawdopodobniej był on związany z nieprzyzwoitym zachowaniem w przestrzeni publicznej i brakiem poszanowania dla lokalnej kultury.

- W naszej kulturze jest to nie do przyjęcia – mówił Jess Baylon, szef policji w Malay w rozmowie z filipińskim dziennikiem "Inquirer". Turystka twierdziła, że nie wiedziała, że noszenie bikini jest zabronione na wyspie i że jest to jej "osobista forma wyrazu".