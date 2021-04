Polka na Dominikanie. "Życie tutaj nie wygląda jak na krótkiej wycieczce all inclusive"

Olga Szewczyk: Dominikana jest rajem, ale bardziej dla turystów, którzy przyjeżdżają tu na urlop. Nie jest to jednak łatwy kraj do zamieszkania. Życie tutaj nie wygląda jak na krótkiej wycieczce all inclusive z drinkami pod palmami. Usługi typu wyjście do fryzjera, kosmetyczki, a także wizyty u lekarza są na niskim poziomie. To biedny kraj.