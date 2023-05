Polka na Sycylii po wybuchu Etny. "Byliśmy cali czarni od pyłu"

- Tu nie ma żadnego problemu. To jest normalka. Co miesiąc, co dwa miesiące zamykane jest lotnisko, ale my jesteśmy do tego przyzwyczajeni - mówi w rozmowie z WP Agnieszka Maj, która mieszka na Sycylii. - To jest wulkan aktywny. I ma się budzić regularnie, bo jak nie będzie, to w końcu wybuchnie tak potężnie, że rzeczywiście będzie problem - dodaje.