Polka o sytuacji w Pekinie. "Poziom kontroli cały czas narasta"

Dla Chińczyków kultura zachodnia jest często tożsama z kulturą amerykańską, która jest im niejako stawiana za wzór. I tak właśnie utożsamiali mnie z tym swoim wyobrażeniem, aby po czasie dostrzec, że są jednak różnice. Takim przykładem, który od razu przychodzi mi do głowy, jest to, jak w Polsce dbamy o naszych rodziców, co nie jest już tak oczywiste w Stanach Zjednoczonych. Byli więc bardzo zaskoczeni, że jestem w stałym kontakcie z rodzicami, że im pomagam. To było takie ichnie, takie można powiedzieć chińskie, bo oni postępują podobnie. I to był właśnie taki pomost pomiędzy nami.