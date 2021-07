Santorini to nie tylko bajkowe domki. Poznaj mniej znane oblicze greckiej wyspy

Santorini - najpiękniejsze zachody słońca

Jak przystało na wyspę należącą do archipelagu Cyklad, Santorini zachwyca zachodami słońca. To tutaj prawdziwy spektakl i choć zdania są podzielone, to dominuje opinia, że najlepiej podziwiać go z wysokości ruin zamku, które znajdują się w miejscowości Oia, tuż przy zejściu do portu Ammoudi. Miejsce to przyciąga turystów dlatego warto udać się tam z odpowiednim wyprzedzeniem.