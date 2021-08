Polka w Albanii. "Mamy tu ok. 300 słonecznych dni w roku"

Zaskakujące są także lokalne zabobony. W mniejszych miejscowościach często można zobaczyć zabawki powieszone na płotach i balkonach. Mają one chronić Albańczyków przed tzw. "złym okiem", czyli wrogim spojrzeniem przynoszącym nieszczęście. Popularne są również niebiesko-białe oczy proroka (amulety) oraz podkowy. W naszej polskiej firmie śmiejemy się, że skoro jesteśmy w Albanii, to musimy walczyć ze złem tak jak jej obywatele, więc też nosimy albańskie odstraszacze. Noszą je także turyści stosujący się do miejscowych zwyczajów. Co ważne, amuletów nie powinno się kupować. Działają ponoć tylko te otrzymane od kogoś w prezencie. Na pamiątkę można za to kupić nietypowe pojemniki na długopisy i popielniczki w kształcie bunkrów. Nigdzie indziej takich nie spotkałam.