Polka w Meksyku. "Wszystkie złe słowa o tym kraju i ludziach to stereotypy"

Na początku niewiele miałam z tym pomysłem wspólnego. To była inicjatywa mojej córki Kingi, która wraz z nadejściem covidu postanowiła porzucić swoje życie w Polsce i przenieść się na stałe do Meksyku. Po przyjeździe wymyśliła, że skoro lubi gotować i dobrze jej to wychodzi, to otworzy biznes gastronomiczny "home delivery". To mało być tylko na chwilę i nikt się nie spodziewał, że siatka klientów tak się rozrośnie. Po kilku miesiącach zdecydowaliśmy się otworzyć restaurację Casa de Pierogi, bo nie bylibyśmy w stanie w prywatnej kuchni realizować takiej liczby zamówień i jeszcze oprócz tego żyć normalnie w domu.