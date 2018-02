Polka w najbardziej konserwatywnym kraju świata. "Nie przestałam się mu dziwić"

O Arabii Saudyjskiej wiedziała niewiele, poza tym, że to jeden z najbardziej konserwatywnych krajów na świecie. "Tam nie jeździ się na wakacje. Tym bardziej byłam go ciekawa" - o życiu w krajach Bliskiego Wschodu opowiedziała nam Dominika Legień.



Nikt ci nie odradzał? To nie to samo, co wyjazd do Anglii czy Irlandii.

Kilka razy usłyszałam pytanie, czy to na pewno dobry pomysł, ale nikt z moich bliskich kategorycznie się nie sprzeciwił. Zawsze miałam potrzebę podróżowania, odkrywania świata. Obserwowałam przyjaciół z zagranicy, którzy wyjechali do pracy do różnych krajów i też chciałam spróbować. O Arabii Saudyjskiej wiedziałam niewiele, poza tym, że to jeden z najbardziej konserwatywnych krajów na świecie. Tam nie jeździ się na wakacje. Tym bardziej byłam go ciekawa.