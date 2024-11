Polka w Nowym Jorku. "To miasto mnie kiedyś wykończy"

O wygranej Trumpa zadecydowała większość, również dosłownie - wygrał nie tylko w Kolegium Elektorów, ale też po prostu większością głosów, co oznacza, że większość Amerykanów chce, żeby to on był prezydentem, a demokracja polega na tym, żeby uszanować wybór większości, nawet jeśli jest on sprzeczny z naszymi przekonaniami. Tutaj na pewno pomaga nowojorska wiara, że jesteśmy w stanie przetrwać wszystko. I wszystko, co złe w końcu przeminie. Miasto wytrzyma. W dzień ogłoszenia wyników obserwowana przeze mnie organizacja Welcome to Chinatown wstawiła dający wiele do myślenia post - "Today, we take care. Tomorrow, we keep going." - myślę, że to doskonale oddaje nowojorski sposób myślenia. W końcu chińska społeczność bardzo ucierpiała podczas poprzedniej prezydentury Trumpa (o czym wspominam w mojej książce). Nazwał Covid-19 chińskim wirusem, co przyczyniło się do antyazjatyckiej nienawiści i aktów przemocy wobec diaspory. Jeśli oni uznają, że nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, pozostali nowojorczycy też powinni wziąć się w garść i po prostu zadbać o to, żeby Nowy Jork pozostał Nowym Jorkiem, bez względu na to, kto stoi za sterami kraju.