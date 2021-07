Chorwacja po zmianie przepisów. Polacy ochłonęli

"Dzisiaj rezerwowałem Chorwację. No to jutro rezygnacja z rezerwacji. Bywa", "Właśnie kupowaliśmy wczasy, no ale jak nas nie chcą, nie będziemy się tam pchali, czekamy dalej" - brzmiało wiele gorzkich komentarzy. Turystów zdenerwowało też, ze zmiany weszły w życie z dnia na dzień - ogłoszone wieczorem 30 czerwca, zaczęły obowiązywać od 1 lipca.