Najpotężniejsze paszporty świata. Polska nigdy nie była tak wysoko

Liderami rankingu przygotowywanego co roku przez firmę Henley & Partners są w tym roku Japonia oraz Singapur. Dokumenty obywateli tych krajów umożliwiają im bezwizowy wjazd do 192 krajów na świecie. Drugie miejsce zajęły ex aequo Niemcy oraz Korea Południowa (190). Na trzecim miejscu znalazły się zaś Finlandia, Włochy, Luksemburg i Hiszpania (189).