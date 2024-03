Polka w USA. "Mazury na sterydach 100 lat temu"

To chyba najtrudniejsze pytanie, bo kuchnia minnesocka, to taka przedziwna mieszanka przeróżnych wpływów europejskich, głównie niemieckich i skandynawskich. Do tego dodajmy upodobanie Minnesotan do polowań, grillowania i dziczyzny i w efekcie mamy dość ciężką kuchnię składającą się głownie z mięsa, różnego rodzaju ryb, ciężkich sosów, ziemniaków i dzikiego ryżu. Dziki ryż jest bardzo charakterystyczny dla Minnesoty, bo tutaj właśnie jest hodowany. Najpopularniejszą potrawą z Minnesoty jest chicken wild rice soup, czyli gęsta, treściwa zupa z kurczaka, z warzywami, dzikim ryżem i zagęszczona śmietaną.