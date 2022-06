Polowanie na noclegi podczas Open’era. Ceny są tak kosmiczne, że trzeba kombinować

"Szukam mieszkania dla dwóch osób w Gdyni na Open’era. Ktoś odnajmie pokój, albo chociaż miejsce na duży materac?". "Jedziemy w sześć osób na Open’era. Może ktoś słyszał o jakimś niedrogim noclegu. Możemy w zamian skosić trawnik, zrobić zakupy, umyć okna. Ktoś? Coś?". "Szukamy dwóch osób, które chcą dołączyć do naszej ekipy i podzielić koszty wynajmu mieszkania. Jakby co jesteśmy starzy - 31-35 lat". To tylko kilka cytatów z grup na FB.