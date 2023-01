Polska atrakcja hitem wśród Brytyjczyków i Francuzów. "Jest tam chętnie pokazywana w mediach"

- Po dwóch latach dominacji ruchu krajowego coraz liczniej znów do nas przyjeżdżają obcokrajowcy. W 2022 roku zarysował się trend podróży "po sąsiedzku" - my to wyraźnie zauważyliśmy nie tylko na przykładzie gości z Niemiec, którzy zawsze byli u nas w pierwszej piątce, ale także Czechów, Litwinów, Słowaków. Cieszymy się, że odkrywają Polskę, a wraz z nią Wieliczkę, którą mają nierzadko w zasięgu weekendowego wyjazdu - mówi Paweł Nowak, prezes Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.