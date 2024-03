Polska pustynia zachwyca. W weekendy tłumy jak na Krupówkach

Pustynia Błędowska

Polska pustynia znajduje się niedaleko Olkusza, na pograniczu województwa małopolskiego i śląskiego. Rozciąga się od Błędowa (wschodniej dzielnicy Dąbrowy Górniczej) po wsie Klucze i Chechło. Dawniej nazywano ją Wielką Pustynią Błędowską, bo miała aż ok. 150 km kw. Obecnie zajmuje obszar ok. 33 km kw, ale jedynie w 35 proc. pokrywają go piaski.