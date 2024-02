Polski akcent na oscarowej gali. Turyści dobrze go znają

Tegoroczna ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 10 marca w Los Angeles. Niestety żadna polska produkcja nie ma szans na statuetkę, ale nie jest to równoznaczne z tym, że zabraknie polskich akcentów. O nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej walczy film w reżyserii Brytyjczyka Jonathana Glazera "Strefa Interesów". Co ciekawe jest to brytyjsko-polska-amerykańska koprodukcja, która została nominowana aż w pięciu kategoriach - najlepszy film, najlepsza reżyseria, scenariusz adaptowany, dźwięk oraz najlepszy film międzynarodowy. Sceny były kręcone m.in. na Zamku Książ w Wałbrzychu.