Polski orzeł z rekordem Guinnessa. Wyrośnie z drzew

Dwa lata temu przez Lipusz niedaleko Sulęczyna przeszła nawałnica, niszcząca prawie cały drzewostan. Teraz leśnicy sadzą nowe drzewa, ale przy okazji chcą zrobić coś więcej. Pragną, by owoce ich pracy znalazły się w księdze rekordów Guinnessa.

Na terenach po nawałnicy ma powstać tzw. "Leśny orzeł", czyli polskie godło ułożone z drzew. Wzór ma być widoczny z lotu ptaka, ale na to trzeba będzie poczekać, aż sadzonki podrosną. Leśnicy przewidują jednak, że będzie to największa mozaika stworzona z drzew, dlatego już rozpoczęli procedury, by wpisać orła do księgi rekordów Guinnessa.