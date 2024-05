Polski piłkarz na urlopie. Cena pobytu w tym hotelu zwala z nóg

Obiekt posiada wiele udogodnień, ale cena, którą trzeba zapłacić, aby spędzić tam urlop, przyprawia o zawrót głowy. Tygodniowe zorganizowane wakacje w najbliższych dniach np. od 30 maja do 6 czerwca br., kosztują... ponad 21 tys. zł za osobę. Co ciekawe, nie mówimy o opcji all inclusive, tylko o samych śniadaniach. Z kolei, jak to bywa przy wyjazdach organizowanych przez biura podróży, w cenę wliczony jest już lot, transfer i ubezpieczenie. W sezonie wakacyjnym tj. w lipcu i sierpniu tygodniowy odpoczynek w tym obiekcie jest jeszcze droższy, a jego ceny sięgają nawet do 35 tys. za osobę. Z kolei taniej jest u schyłku października, kiedy można znaleźć oferty ok. 14-15 tys. zł od osoby.