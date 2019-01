Polski podróżnik ukąszony przez węża. Walczył o życie

Mieczysław "Hajer" Bieniek, podróżnik ze Śląska, został ukąszony przez jadowitego węża. Do zdarzenia doszło podczas podróży Bieńka do Wietnamu.

Historią "Hajera" podzielił się z nami jego znajomy i wydawca książek Roman Gołędowski. - Mietek uczestniczył w jednej z wiosek przy budowie szkoły, która powstaje na polu ryżowym. Inwestycja jest częściowo sponsorowana przez polskich biznesmenów i podróżników. Przechodząc się w sandałach po porośniętym kilkucentymetrowymi roślinami polu poczuł ugryzienie w łydkę. Niedługo później poczuł swędzenie, ale nie było to nic wyjątkowego. Tak, jakby ugryzł go komar - mówi WP Gołędowski.

Po czterech dniach pobytu w Wietnamie stan Bieńka ciągle się pogarszał. Noga zaczęła puchnąć, skóra na niej zaczęła pękać, pojawiło się mocne nadciśnienie, bóle i zawroty głowy oraz ogólne osłabienie. Trafił więc do najbliższego szpitala, a tam, po wstępnych oględzinach, od razu skierowano go do Francuskiego Szpitala w Hanoi.

Dopiero w tej placówce przeprowadzono specjalistyczne badania. W międzyczasie tętno pana Mieczysława podniosło się do poziomu 230/130, a noga była mocno spuchnięta i zdrętwiała, szczególnie na odcinku od kostki do kolana . Podano wstępnie antybiotyk , ale poza tym zrobiono badanie krwi , które pozwoliło ustalić, że Bieńka ukąsił wąż z rodziny kobrowatych.

Wiele wskazuje na to, że musiał to być młody osobnik, ponieważ wstrzyknął niebyt dużą dawkę jadu. Co więcej, Mietek przeszedł rok wcześniej trzy zawały serca, wstawiono mu stenty i brał codziennie lekarstwa na rozrzedzenie krwi. To też pomogło w walce ze skutkami ukąszenia. Sprawa była naprawdę poważna, rozważano amputację nogi. Na szczęście sytuację udało się opanować przy zastosowaniu odpowiednich leków. Teraz przez trzy tygodnie czeka go kuracja specjalistycznymi medykamentami, o które w Polsce byłoby trudno.