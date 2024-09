Polskie kurorty pękają w szwach. "Najlepszy miesiąc w roku"

- Podczas wakacji hotele biznesowe notują z reguły nieco słabsze wyniki od wypoczynkowych, co jest spowodowane sezonem urlopowym. Wrzesień to już jednak wyraźne powroty gości korporacyjnych, w tym organizatorów imprez MICE. Co więcej, poziomy rezerwacji dokonywane przez tę grupę klientów są dzisiaj zauważalnie większe niż w analogicznym okresie rok temu - mówi Michał Kalarus. - Poza liczbą zleceń odbija się to m.in. na średnich cenach za pokoje, co nie pozostaje bez znaczenia na ostateczne przychody hotelarzy - dodaje.