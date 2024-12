Polskie lasy toną w śmieciach. "Gdyby to załadować na TIR-y, to powstałby korek od PKiN do Wilanowa"

- W ciągu ostatnich pięciu lat ilość śmieci zebranych rocznie w lasach należących do Nadleśnictwa Kolbudy utrzymywała się na względnie stałym poziomie ok. 520 m sześc. – mówi w rozmowie z WP Mikołaj Grabowski rzecznik nadleśnictwa. Choć prawdziwy rekord padł tam w 2019 r. (zebrano wówczas aż 800 m sześc. odpadów), to ta liczba i tak może niepokoić. Przy założeniu, że jeden kontener na śmieci jest w stanie pomieścić ok. siedem m sześc. odpadów, to w ciągu roku tylko z lasów należących do nadleśnictwa Kolbudy takich kontenerów wywożonych jest ponad 70.