Polskie miasto pęka z dumy. Nasz obiekt doceniono w Singapurze

World Architecture Festival to jedno z największych i najbardziej renomowanych wydarzeń architektonicznych o międzynarodowym zasięgu, którego tegoroczna edycja odbyła się w Singapurze. Właśnie tam głośno było o zasługach Polaków.

Kilkudniowy event co roku przyciąga do Singapuru reprezentantów środowiska architektonicznego z całego świata. Wydarzenie składa się z paneli dyskusyjnych, w których udział biorą cenieni architekci, prezentacje koncepcji projektowych czy wystaw tematycznych. Wisienką na torcie jest ceremonia wręczenia nagród w konkursie World Architecture Festival Awards.

Wśród konkurentów polskiego dworca pojawiły się także obiekty z Wielkiej Brytanii, Austrii czy Chin. Jednak to projekt autorstwa polskiej pracowni zyskał największe uznanie jurorów, którzy przyznali mu pierwszą nagrodę.

Charakterystyczne "kielichy", stanowiące jednocześnie filary dachu, kojarzą się ze słynnym Gardens by the Bay w Singapurze

Co ciekawe, o polskim obiekcie mówiło się już na festiwalu pięć lat temu. Wówczas projekt i koncepcja Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Lublinie dostała się do finału konkursu oceniającego obiekty przyszłości w kategorii "Infrastruktura". Jury doceniło wówczas szereg zaplanowanych w projekcie proekologicznych rozwiązań, wpływających na jego efektywność i realnie minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Dworzec w istocie od samego początku istnienia zrobił także wielkie wrażenie na Polakach. - To symbol postępu, nowoczesności i troski o środowisko. To nie jest dworzec na miarę 2024 r., to jest dworzec na miarę 2050 r. - mówił w czasie oficjalnej ceremonii otwarcia Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Trzeba przyznać, że po zdobyciu tak prestiżowej nagrody, z jego słowami nie można się nie zgodzić.