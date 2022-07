Polskie miasto zakochanych. Obowiązkowy punkt dla par

Chełmno to niewielkie miasto położone w województwie kujawsko-pomorskim, w odległości ok. 50 km od Bydgoszczy. Urokliwe uliczki miasteczka sprzyjają romantycznym spacerom we dwoje i miłosnym wyznaniom. Chełmno jest nazywanie miastem miłości nie bez powodu – to właśnie w jednym z miejscowych kościołów odkryto relikwie św. Walentego, patrona wszystkich zakochanych.