Polskie Stonehenge. Kamienne kręgi w Węsiorach

Konstrukcja powstała ok. dwóch tysięcy lat temu i obejmuje trzy kamienne kręgi oraz dwadzieścia kurhanów. Warto podkreślić, że pełniły one wielorakie funkcje - były cmentarzyskiem, jak i miejscem zgromadzeń, być może również obserwatorium astronomicznych. Prawdopodobnymi twórcami byli Goci, którzy na przełomie er wędrowali po Europie w poszukiwaniu nowego miejsca do osiedlenia. Zanim ruszyli dalej, na jakiś czas zatrzymali się na Pomorzu, zostawiając po sobie między innymi cmentarzyska kultury wielbarskiej. To w Węsiorach nie jest bowiem jedynym tego typu miejscem w regionie!