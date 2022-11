Polskie winnice warte zobaczenia. Cenne lekcje winiarstwa i błogie chwile rozluźnienia

Nie trzeba wcale wyjeżdżać do Włoch, Francji czy jeszcze bardziej odległych krajów, by móc podziwiać piękne winnice. Co prawda w Polsce warunki do uprawy winorośli nie są łatwe, ale nie brakuje pasjonatów, którzy doskonale radzą sobie z tym wyzwaniem ku uciesze miłośników wina.