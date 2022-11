Najpiękniejsze pijalnie wód mineralnych w Polsce. Łyk dla zdrowia i architektoniczna uczta dla oczu

W ofercie polskich pijalni znajdziemy różne rodzaje wód mineralnych, które mają pozytywnie wpływać na zdrowie i samopoczucie. Należą do nich m.in. wody: krzemowe, siarczkowe, jodkowe czy fluorkowe. Różnią się one składem, a co za tym idzie także smakiem. Jedne są słonawe, inne gorzkie, a niekiedy mają nawet metaliczny posmak. Choć nie podbijają kubków smakowych wszystkich kuracjuszy, to warto podkreślić, że pije się je przede wszystkim w celach zdrowotnych.