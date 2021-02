Pomorskie. Lodołamacze wyruszyły na patrol na Dolną Wisłę

Lodołamacze patrolują Dolną Wisłę

Co ważne, patrolowanie nie jest akcją lodołamania, a ma służyć ocenie sytuacji w korycie rzeki oraz sprawdzeniu w ruchu dwóch nowych lodołamaczy: wspomnianego już Narwala i Pumy, która wypłynie w następnych dniach.

Lodołamacze będą poruszać się wzdłuż koryta Dolnej Wisły, od ujścia do Zatoki Gdańskiej do wysokości mostu Knybawskiego, tj. do 903. km rzeki.