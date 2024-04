Popularne połączenie nad morze powraca. Tylko na wakacje i tylko w weekendy

Nie tylko do Świnoujścia

Koleje Dolnośląskie zawnioskowały w marcu br. do Urzędu Transportu Kolejowego o uruchomienie połączenia również z Wrocławia do Warszawy. Byłaby to kolejna, po trasie do Świnoujścia, linia ponadregionalna dolnośląskiego przewoźnika. Wnioski dotyczą kursów przez cały tydzień: od poniedziałku do niedzieli. We wszystkie dni pociągi miałyby jeździć o tej samej porze.