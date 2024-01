Popularne wyszukiwarki wycofują się ze sprzedaży biletów Ryanaira

W grudniu 2023 r. liczba pasażerów Ryanaira była imponująca, bowiem wzrosła o dziewięć proc. w podrównaniu do roku poprzedniego. Wynosiła więc 12,5 mln. Mimo to, współczynnik obłożenia spadł z 92 do 91 proc. Przewoźnik jednak nie panikuje i zakłada, że nie będzie to miało istotnego wpływu na całoroczne prognozy dotyczące liczby pasażerów i zysków.