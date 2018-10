Popyt na zimowe wyjazdy rośnie… lawinowo. Coraz więcej Polaków ucieka przed zimną

Polacy coraz chętniej decydują się na wypoczynek za granicą w okresie zimowym - w zbliżającym się sezonie wyjedzie ich niemal dwa razy więcej niż rok temu i ponad trzy razy więcej niż dwa lata temu! Gdzie spędzimy nasze urlopy w grudniu, styczniu i lutym?

To zależy oczywiście od naszej potrzeby aktywności lub odpoczynku, a także ciepłolubności i tęsknoty za letnim klimatem. O tej porze roku tradycyjnie zapełniają się stoki narciarskie, ale również samoloty obierające sobie za cel egzotyczne kurorty. Jakie kierunki kochają zimą Polacy? O tym raport, oparty o dotychczasowe statystyki rezerwacji Wakacje.pl na zimowy sezon 2018/2019.

Wyniki touroperatorów rokrocznie pokazują wyraźny trend – wypoczynek za granicą jest już w Polsce powszechnie dostępny, dlatego nasi turyści wyjeżdżają coraz częściej. Dotyczy to także zimy. W porównaniu z ubiegłym sezonem zainteresowanie zimowymi wakacjami w analogicznym okresie sprzedażowym wzrosło o 87 procent, a w stosunku do sezonu 2016/2017 – aż o 222 procent!

Rozmawiając o ulubionych zimowych destynacjach Polaków, należy rozgraniczyć destynacje ciepłe i zimne. Obie opcje cieszą się niesłabnącą popularnością. Weźmy na przykład święta Bożego Narodzenia. Choć z pozoru jesteśmy mocno zakorzenieni w tradycji rodzinnego spędzania tego czasu w domowych pieleszach, zainteresowanie wyjazdami świątecznymi do miejsc o cieplejszym klimacie z roku na rok wyraźnie wzrasta – w porównaniu do ubiegłego roku o 66 procent, a w relacji do roku 2016 – o 263 proc.! Najpopularniejszą destynacją na święta w tym momencie jest zdecydowanie zawsze słoneczny Egipt. Za nim plasują się kolejno: Turcja, Hiszpania oraz dwa kierunki egzotyczne - Dominikana i Kenia.