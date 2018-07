Wybieramy: Turcja czy Egipt. Porównujemy kierunki na wakacje

Europejscy turyści uwielbiają Egipt i Turcję, topowe całoroczne kierunki na wakacje pod słonecznym niebem i nad ciepłym morzem. Polscy wczasowicze podzielają ten zachwyt, zwłaszcza, że za zorganizowany urlop zapłacimy naprawdę rozsądne pieniądze.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Egipt to niezawodna pogoda przez cały rok (Shutterstock.com)

Egipt i Turcja to świetny standard 4- i 5-gwiazdkowych hoteli w pierwszej linii brzegowej w atrakcyjnych cenach. Przyjrzyjmy się bliżej ciekawemu fenomenowi wakacji w tych krajach.

Shutterstock.com Podziel się

Pośród znajomych wyjeżdżających na urlopy za granicę coraz trudniej bowiem spotkać kogoś, kto nie wypoczywałby już w Turcji czy Egipcie i chętnie by tam wrócił. Wszystkie wymienione poniżej świetne tygodniowe oferty są teraz za maksymalnie ok. 1900 zł od osoby z przelotami i pełnym wyżywieniem. I wszystkie hotele usytuowane są w pierwszej linii brzegowej.

Turcja – jeśli wolisz imprezowe klimaty na wakacjach

Hotele w Turcji charakteryzują się na ogół nieco lepszymi oferowanymi warunkami niż w Egipcie, chociaż wszystko uzależnione jest od konkretnego obiektu i sieci, do którego należy. Znajdziemy tutaj nieco więcej okazji do imprezowania, więc jeśli wybieramy się na urlop, aby się wyszaleć na parkietach nocnych klubów i dyskotek z muzyką rozrywkową, to zdecydowanie dobry kierunek. Na promenadach i w centrach większych miast pełno jest pubów i barów. Turcja to bardziej rozrywkowy i młodzieżowy klimat na urlop dla osób chcących atrakcyjnie spędzić wieczory na wakacjach. Wczasy tutaj będą najlepszym rozwiązaniem, jeśli taką właśnie formę wypoczynku planujemy w tym roku, chcemy poznawać nowych ludzi, zmieniać lokale i nawiązywać znajomości. Do Egiptu wybieramy się zazwyczaj całymi rodzinami z dziećmi lubiącymi pluskać się w ciepłym morzu, Turcja jest natomiast najpopularniejsza na obozy młodzieżowe i wśród grup znajomych w każdym wieku.

Najtańsze oferty tygodniowych all inclusive z bezpośrednimi przelotami z Polski i transferami w bardzo dobrze ocenianych hotelach nad samym morzem znajdziemy w Turcji nawet do 1800 zł od osoby. Perspektywa wczasów jesienią nie może podziałać na nas zniechęcająco, jeśli sprawdzimy pogodę. Ciepła Riwiera Turecka pod koniec września to bowiem prawie 30 st. C w dzień, 19 st. C nocą i woda morska o temperaturze 25 st. C.

Egipt – plażowanie, pływanie, nurkowanie, zwiedzanie zabytków

Egipt daje turystom gwarancję wspaniałej pogody, a co za tym idzie dobrych warunków do plażowania przez cały rok. Szerokie, piaszczyste, a często i prywatne plaże napotkamy w kraju faraonów w zasadzie na każdym kroku. Na wybrzeżu Morza Czerwonego, gdzie popływamy nawet w najchłodniejszych miesiącach w roku, znajdziemy liczne naturalne rafy koralowe, nierzadko bardzo blisko brzegu z łagodnym wejściem do wody, co uatrakcyjnia nurkowanie w Egipcie.

Shutterstock.com Podziel się

Za tydzień pobytu w bardzo dobrym hotelu 4-gwiazdkowym w Egipcie bezpośrednio przy plaży zapłacimy mniej niż 1600 zł od osoby. Oferta z wylotem z lotniska Chopina w Warszawie już 30. sierpnia, transferami i komfortową formułą all inclusive. A na miejscu przywita nas 32 st. C w ciągu dnia, 10 godzin pełnego nasłonecznienia i woda morska o temperaturze 27 st. C. Czego chcieć więcej na wrześniowych wakacjach w ciepłych krajach...

Egipt jest od lat polecany miłośnikom historii i zwiedzania ciekawych miejsc. Dziedzictwo ludzkości sprzed tysięcy lat i unikalne zakątki naszej planety zobaczymy tylko tutaj. Atrakcji turystycznych jest w kraju mnóstwo, aquaparki przyciągają rodziców z dziećmi, a wycieczki w głąb pustyni z noclegami pod gwiaździstym niebem i przejażdżką na grzbiecie wielbłąda fanów mocnych wrażeń.

Pixabay.com Podziel się

Niewątpliwymi obowiązkowymi punktami wakacji w Egipcie są starożytne piramidy w Gizie, Wielki Sfinks, świątynie w Abu Simbel z kolosalnymi posągami Ramzesa II, grobowce faraonów w Dolinie Królów, oaza Siwa o berberyjskim charakterze ze źródłami z gazowaną wodą, Sahara el Beida (Biała Pustynia) w oazie Farafra na zachodzie kraju. Koniecznie trzeba także odbyć rejs po rzece Nil i odwiedzić niesamowite egipskie miasta: wiecznie zatłoczony Kair z Muzeum Egipskim oraz imponujący Luksor, nie bez przyczyny nazywany największym muzeum na świecie.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.