Portugalia. Nietypowa akcja na czas pandemii

Wycieczka do Portugalii jest obecnie niemożliwa, ale nic straconego. Turismo de Portugal namawia, by w czasie pandemii odkrywać portugalską literaturę. Organizacja zaprasza do poznawania miast, wiosek, wybrzeża oceanu, rzek i gór dzięki historiom i słowom zapisanym przez pisarzy i poetów.

Zdjęcia opatrzone hasztagiem #VisitPortugal to już standard podczas wycieczek do Portugalii. To hasło promujące ten europejski kraj stało się już bardzo popularne. Na czas pandemii Turismo de Portugal proponuje zmienić je na #ReadPortugal.

Portugalia w książkach "To czas, aby przeczytać kolejny rozdział o najlepszym kierunku turystycznym świata. To czas na #ReadPortugal". Takie jest przesłanie kampanii, która zachęca do poznania lepiej Portugalii i portugalskiej literatury w czasach, kiedy nie możemy podróżować po tym kraju.

Dzięki kampanii Turismo de Portugal chce wspierać osoby znajdujące się w domowej izolacji, pobudzać marzenia i nadzieję na powrót do normalnych podróży. To zaproszenie, aby zostać w domu, czytać i szukać inspiracji w książkach, by później zobaczyć na własne oczy miejsca w Portugalii opisywane przez pisarzy z całego świata.

W ramach akcji powstanie kilka filmów. Pierwszy łączy cytaty Fernando Pessoa, Luís de Camões, Florbela Espanca, Eça de Queiroz, Sofia de Mello Breyner i José Saramago, a litery tworzą pejzaże z Portugalii.

Inspiracja do podróży Portugalia od lat jest jednym z ulubionych kierunków turystycznych na wakacje w Europie. W 2018 r. kraj odwiedziło 21 mln turystów. Najpopularniejszymi miejscami są Lizbona, Algarve oraz Madera.

Jak podaje Tourismo de Portugal, kraj ten związany jest mocno ze słowami swoich twórców, a celem akcji jest pokazanie, że słowa stanowią paszport do odwiedzenia Portugalii, w późniejszym czasie.

Kampania będzie miała kolejne odsłony. Pojawią się w nich cytaty pisarzy i poetów portugalskich i zagranicznych, którzy szukali inspiracji do swojej twórczości w Portugalii. A teraz, bardziej niż kiedykolwiek, są inspiracją do odwiedzenia tego kraju, gdy tylko to będzie możliwe.

Źródło: Tourismo de Portugal

