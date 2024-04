Powieś pranie na świeżym powietrzu. Zróbmy coś dla planety

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2024 odbędzie się pod hasłem "Planeta vs. tworzywa sztuczne". Organizacja Earthday.org dąży do wyeliminowania tworzyw sztucznych w trosce o zdrowie ludzi i Ziemi. Wzywa do zmniejszenia ich produkcji o 60 proc. do 2040 roku. Znajdźmy zatem czas, aby przyjrzeć się, jakie szkody wyrządza plastik i jak można ograniczyć jego zużycie. Warto uczyć najmłodsze pokolenia, jak być eko i co dobrego można zrobić dla środowiska. Wszak Ziemia to nasz wspólny dom, o który wszyscy powinniśmy się troszczyć.