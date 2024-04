Muszla klozetowa w parku narodowym, czyli Dzień Ziemi a turystyka

Dzień Ziemi może więc być okazją nie tylko do udziału w jednorazowych akcjach jak sprzątanie świata - do czego oczywiście też zachęcam - ale także do tego, by zastanowić się nad tym, jakie działania możemy na stałe wprowadzić do naszych rytuałów, by poprawić kondycję ziemi. Wielu z nas chętnie robi postanowienia noworoczne. Mój pomysł jest taki, żeby z okazji Dnia Ziemi zrobić takie postanowienie, np. zmieniam jednorazowe butelki na wielorazowy bidon czy termos i przestrzegać go nie tylko w podróży, ale także w domu.