"Poznaj Polskę". 100 mln zł na wycieczki szkolne

Dofinansowaniu podlegają wycieczki szkolne jednodniowe – do 5 tys. zł, dwudniowe – do 10 tys. zł i trzydniowe – do 15 tys. zł. Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć 150 zł za dobę.