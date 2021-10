Poznań. Pracownicy zoo wygłosili apel w telewizji. Potem stało się coś niezwykłego

Zoo w Poznaniu - każdy miś zjada dziennie po 2 kg orzechów

Mieszkające w zoo misie powoli już przygotowują się do zapadnięcia w sen zimowy. Spożywają w tym czasie bardzo duże ilości pożywienia. Gienia, Cisna, Pietka, Ewka i Borys każdego dnia przyjmują ok. 16 tys. kalorii. Każdy miś samych orzechów zjada dziennie ok. 2 kg.